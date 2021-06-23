Ініціатива "слуг": депутати хочуть заборонити судам зупиняти дію санкцій РНБО

Українським судам можуть заборонити припиняти дію санкцій Ради національної безпеки і оборони. Відповідний законопроєкт до Верховної Ради внесли "слуги народу".

У законопроєкті, зокрема, мовиться, що до повноважень секретаря РНБО належить організація роботи, пов'язаної з підготовкою проєктів рішень відомства. Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки наразі опрацьовує документ.

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Заходи забезпечення позову, які застосовує суд, не можуть зупиняти дії спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів, застосованих рішеннями РНБО відповідно до закону "Про санкції",

– мовиться у повідомленні.

Що пропонують у законопроєкті

Документ регламентуватиме, що пріоритетними завданнями РНБО є:

робота над внесеними до відомства пропозиціями щодо розгляду питань, які входять до його компетенції;

напрацювання матеріалів для розгляду на засіданнях РНБО проєктів рішень ради;

контроль за виконанням рішень РНБО.

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