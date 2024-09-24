Елітні автівки під час війни: як українські нардепи оновлюють свій автопарк на мільйони

Народні депутати України продовжують оновлювати свої автопарки. Втім, нові автівки вони записують на родичів або споріднені компанії, уникаючи їх декларування.

Журналісти виявили, що вартість деяких автомобілів сягає сотень тисяч доларів, але вони відсутні у деклараціях. Про це йдеться в розслідуванні Bihus.info.

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Як нардепи уникають декларації люксових авто

Нардеп з групи "Довіра" Сергій Мінько наразі відвідує парламентські засідання на новенькій BMW X7 2022 року, яку придбали навесні 2024. Вартість схожих автомобілів починається від 90 тисяч доларів. Однак в декларації нардепа цієї автівки немає.

BMW X7 Сергія Манька / Фото Bihus.info

Однак, схоже, що це не єдиний люксовий автомобіль депутата. Журналісти помітили, що Мінько виїжджає зі свого заміського будинку на Mercedes GLE 53 AMG 2023 року випуску, придбаному також навесні за ціною щонайменше 120 тисяч доларів, проте цей автомобіль також не задекларований.

Mercedes GLE 53 AMG Сергія Манька / Фото Bihus.info

Журналісти з'ясували, що обидва автомобілі зареєстровані на компанію "Агрорекавері", власницею якої є сестра депутата Ірина Гришина. Згідно з документами, компанія займається вирощуванням зернових культур і рослинництвом. Фірму заснували у квітні 2024 року, і незабаром після цього на неї почали оформляти дорогі автомобілі.

Водночас у коментарі журналістам Манько лише пообіцяв задекларувати усе згодом.

Все, що підпадає декларуванню, буде відображено в декларації за 2024,

– відповів журналістам Манько.

Нардеп від "Слуги народу" Сергій Мандзій також змінив авто, пересівши на нову Toyota Land Cruiser Prado, вартістю близько 55 тисяч доларів. Автомобіль зареєстрований на компанію "Системи для бізнесу 2", власником якої офіційно є сам Мандзій.

Відповідаючи на запит журналістів, депутат пояснив, що користується авто на умовах оренди, і інформація про це буде внесена до декларації у відповідні терміни згідно з законодавством.

Toyota Land Cruiser Prado Сергія Мандзія / Фото Bihus.info

Інший нардеп з "Слуги народу", Богдан Кицак із Бердичева, який у своїй декларації не володіє жодним автомобілем, приїхав на одне з останніх засідань Верховної Ради на Toyota RAV 4.

Хоча це авто 2023 року випуску не можна вважати елітним, його ціна починається від 36 тисяч доларів. Власницею цієї Toyota на початку 2024 року стала 69-річна матір Кицака, яка раніше працювала в Бердичівському педагогічному коледжі.

За словами колег, жінка не проживає в Україні з початку повномасштабного вторгнення, але авто, яким тепер користується її син, все ж було придбано. Спочатку Кицак заявив, що не має власного автомобіля і час від часу користується машинами друзів.

Однак, зрозумівши, що його помітили з новим RAV4, він додав, що згодом внесе цю машину в декларацію, зазначивши, що куплена вона за кошти, отримані від продажу родинної нерухомості.

Toyota RAV 4 Богдана Кицака / Фото Bihus.info

Водночас найдорожче поповнення автопарку зробив народний депутат від групи "За майбутнє" Анатолій Урбанський.

Його новий MERCEDES-BENZ G 63 AMG, який придбала дружина Олена Урбанська, обійшовся сім’ї в 8 мільйонів гривень. Дружина нардепа є підприємцем і займається ресторанною діяльністю, проте її дохід у 2023 році становив лише трохи більш ніж половина вартості автомобіля.

Таким чином, можна припустити, що родина використовувала свої заощадження для покупки авто. У відповідь на запитання журналістів про доцільність придбання таких дорогих автомобілів під час війни, нардеп зазначив, що його сім’я надає благодійну допомогу як військовим, так і цивільним.

"На жаль, Україна наразі не виготовляє легкові автомобілі такого класу, проте сподіваюсь після перемоги – буде", – заявив Урбанський.