Депутати проголосували за закони, які спростять життя українцям під час війни

Верховна Рада України на своєму пленарному засіданню проголосувала за понад 20 законопроєктів. Частина з них покликана спростити життя українців під час війни.

7 законів, які прийняли депутати, мають на меті покращити економічне становище українців під час війни.

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Депутати проголосували за законопроєкт 4147 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо функціонування національної системи кваліфікацій". Його підготували ще у 2020 році під час пандемії коронавірусу, але тоді до нього були зауваження. Їх врахували, і підготували оновлений варіант.

Цей закон передбачає введення часткових кваліфікацій, що дасть можливість швидше працевлаштовуватися при відсутності відповідної освіти.

Також депутати проголосували за законопроєкт 7234, який передбачає зняття будь-яких обмежень для переходу на 2% систему податків, а також можливість завозити матеріал для виготовлення бронежилетів та броньовані автівки без ПДВ та мита.

Також в ньому передбачено визначення особливостей оподаткування податком на прибуток підприємств при переході на сплату єдиного податку третьої групи за ставкою 2% і при відновленні сплати податку після переходу зі спрощеної системи оподаткування на загальну.

Законопроєкт 5542-1, за який проголосували депутати, передбачає:

гарантування вкладів фізичних осіб у повному обсязі (без обмеження за сумою вкладу) на час дії воєнного стану в Україні та протягом 3 місяців після його завершення;

через 3 місяці після завершення воєнного стану в Україні сума граничного розміру відшкодування коштів за вкладами встановлюється на рівні 600 тисяч гривень.

Ще чотири законопроєкти, за які проголосували депутати: