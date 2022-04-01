Депутати проголосували за закони, які спростять життя українцям під час війни
Джерело:Верховна Рада України
Верховна Рада України на своєму пленарному засіданню проголосувала за понад 20 законопроєктів. Частина з них покликана спростити життя українців під час війни.
7 законів, які прийняли депутати, мають на меті покращити економічне становище українців під час війни.
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Депутати проголосували за законопроєкт 4147 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо функціонування національної системи кваліфікацій". Його підготували ще у 2020 році під час пандемії коронавірусу, але тоді до нього були зауваження. Їх врахували, і підготували оновлений варіант.
Цей закон передбачає введення часткових кваліфікацій, що дасть можливість швидше працевлаштовуватися при відсутності відповідної освіти.
Також депутати проголосували за законопроєкт 7234, який передбачає зняття будь-яких обмежень для переходу на 2% систему податків, а також можливість завозити матеріал для виготовлення бронежилетів та броньовані автівки без ПДВ та мита.
Також в ньому передбачено визначення особливостей оподаткування податком на прибуток підприємств при переході на сплату єдиного податку третьої групи за ставкою 2% і при відновленні сплати податку після переходу зі спрощеної системи оподаткування на загальну.
Законопроєкт 5542-1, за який проголосували депутати, передбачає:
- гарантування вкладів фізичних осіб у повному обсязі (без обмеження за сумою вкладу) на час дії воєнного стану в Україні та протягом 3 місяців після його завершення;
- через 3 місяці після завершення воєнного стану в Україні сума граничного розміру відшкодування коштів за вкладами встановлюється на рівні 600 тисяч гривень.
Ще чотири законопроєкти, за які проголосували депутати:
- 7228 – зупинення перебігу строків, пов’язаних з охороною прав інтелектуальної власності
- 7221 – допускається державна допомога під час війни та рік після неї (зараз існують законодавчі обмеження, пов’язанні з конкурентним правом)
- 7176 – звільнення членів наглядових рад за неприбуття на місце роботи протягом 48 годин в умовах війни (друге читання)
- 7192 – особливості оренди державного та комунального майна під час війни (друге читання)