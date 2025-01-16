У Раді не можуть ухвалювати важливі закони: стало складніше набирати голоси

У Верховній Раді збільшився відсоток депутатів, які не підтримують важливі рішення. Ухвалювати закони за такої умови дуже складно.

Дата-аналітикиня "Вокс Україна" Дарія Колодяжна заявила, що упродовж останньої, 11 сесії у Верховній Раді збільшився відсоток депутатів, які не голосують за важливі рішення для країни. Про це пише 24 Канал із посиланням на Укрінформ.

Дивіться також Рада унормувала перебування підрозділів ЗСУ за кордоном під час воєнного стану

Збільшилась кількість прогульників

За словами аналітикині, впродовж сесії, яка тривала з лютого до серпня 2024 року, 60% парламентаріїв знизили свою продуктивність, якщо порівнювати із попередньою сесією. За її словами, середній показник ККД впав з 70% до 66%. Вона вважає, що це оззначає, що Раду чекає криза.

Колодяжна пояснила, що депутатська група "Платформа за життя та мир" перестала підтримувати "Слуг народу" під час голосувань. Тому їм важко набирати голоси для ухвалення законів.

У Верховній Раді також суттєво скоротилась кількість "реформаторів" – депутатів, які стабільно відвідують засідання та голосують за важливі закони.

Також ми бачимо таку проблему: депутати присутні в залі, картка вставлена, але не голосують. Такий формат поведінки існував завжди, але якщо у 2019 це було 13%, а зараз – 22%,

– наголосила аналітикиня.

Щодня реєструють десятки законопроєктів

Аналітик даних Громадянської мережі ОПОРА Андрій Савчук сказав, що частина парламентаріїв втратила мотивацію працювати через відсутність перспектив переобрання до наступного скликання.

Крім цього, зростає кількість законопроєктів.

У нас зараз 7 700 законопроєктів, з яких підписано десь близько 19%. 30% досі опрацьовується в комітетах. Тобто депутати щодня реєструють десятки проєктів,

– наголосив він.

Також аналітик висловив сподівання, що криза прийняття законопроєктів нас омине.