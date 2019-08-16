Депутати влаштували бійку на сесії Одеської облради: відео
Позачергова сесія Одеської обласної ради почалася з бійки. Там обирають нового очільника, замість Анатолія Урбанського, який обраний у нову Верховну Раду.
За інформацією видання "Думська", суперечка виникла між заступником Урбанського Віталієм Свичинським та депутатами з партії "Європейська солідарністЬ" і "Оппоблок". Той звинуватив колег у змові та закликав блокувати трибуну.
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Його підтримали депутати з "Нашого краю" та "Батьківщини". Після цього спалахнула штовханина, в результаті якої в Урбанського зламали мікрофон і відібрали картку. Згодом суперечка переросла у справжню бійку. Навіть знадобилась допомога поліції.
Сесію все ж вдалося відкрити, проте, оголосили перерву. Наразі голови фракцій пішли на консультації.
Дивіться відео бійки в Одеській обласній раді: