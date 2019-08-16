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      Депутати влаштували бійку на сесії Одеської облради: відео

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      Депутати влаштували бійку на сесії Одеської облради
      Депутати влаштували бійку на сесії Одеської облради / Скріншот з відео

      Позачергова сесія Одеської обласної ради почалася з бійки. Там обирають нового очільника, замість Анатолія Урбанського, який обраний у нову Верховну Раду.

      За інформацією видання "Думська", суперечка виникла між заступником Урбанського Віталієм Свичинським та депутатами з партії "Європейська солідарністЬ" і "Оппоблок". Той звинуватив колег у змові та закликав блокувати трибуну.

      Варте уваги! Депутатський ринг: найвидовищніші бійки у Раді за останні роки

      Його підтримали депутати з "Нашого краю" та "Батьківщини". Після цього спалахнула штовханина, в результаті якої в Урбанського зламали мікрофон і відібрали картку. Згодом суперечка переросла у справжню бійку. Навіть знадобилась допомога поліції.

      Сесію все ж вдалося відкрити, проте, оголосили перерву. Наразі голови фракцій пішли на консультації.

      Дивіться відео бійки в Одеській обласній раді: 

       

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      Теги: Новини України Новини політики Новини Одеси
      Джерело: 24 канал
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