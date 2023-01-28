Депутатка Закарпатської облради зобразила область в кольорах угорського прапора

Юдіта Петеї – депутатка Закарпатської обласної ради – опинилася в епіцентрі скандалу. У фейсбуці вона опублікувала світлину карти області у кольорах угорського прапора.

Петеї – представниця партії КМКС. Цю партію називають "проорбанівською".

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У фейсбуці Петеї опублікувала фото мапи Закарпаття, розмальованого у кольори угорського прапора. Обурливе зображення депутатка підписала словами: "Боже, борони Закарпаття".

Українців допис шокував. У коментарях вони нагадали Петеї, що Закарпаття – це Україна, а їй – час їхати до свого проросійського Орбана. Згодом депутатка видалила допис. Водночас скриншот залишився у мережі.



Петеї опублікувала фото карти Закарпаття у кольорах угорського прапора / Скриншот Mukachevo.net

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