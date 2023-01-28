Депутатка Закарпатської облради зобразила область в кольорах угорського прапора
Джерело:Mukachevo.net
Юдіта Петеї – депутатка Закарпатської обласної ради – опинилася в епіцентрі скандалу. У фейсбуці вона опублікувала світлину карти області у кольорах угорського прапора.
Петеї – представниця партії КМКС. Цю партію називають "проорбанівською".
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У фейсбуці Петеї опублікувала фото мапи Закарпаття, розмальованого у кольори угорського прапора. Обурливе зображення депутатка підписала словами: "Боже, борони Закарпаття".
Українців допис шокував. У коментарях вони нагадали Петеї, що Закарпаття – це Україна, а їй – час їхати до свого проросійського Орбана. Згодом депутатка видалила допис. Водночас скриншот залишився у мережі.
Петеї опублікувала фото карти Закарпаття у кольорах угорського прапора / Скриншот Mukachevo.net
Орбан зашкварюється раз за разом, а угорці – збирають гроші для України
- Віктор Орбан регулярно "вкидає" у світовий інфопростір заяви у кращих традиціях кремлівської пропаганди.
- Зокрема, нещодавно прем'єр Угорщини зробив маразматичну заяву, що якби Росія швидко захопила Україну, то був би мир. Також Угорщина регулярно блокує рішення щодо санкцій та обмежень, які Євросоюз збирається накласти на Росію. Орбан настільки гарно підіграє Росії, що навіть отримав новорічне привітання від Владіміра Путіна.
- Тим часом угорці збирають гроші, аби допомогти Україні. Людям соромно за поведінку Орбана та його посіпак. Зокрема, волонтери відкрили рахунок, аби зібрати для України гроші на генератори.