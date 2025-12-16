Не можу допомогти, – депутатка-доброволиця зі Швеції розповіла про найважчі моменти в ЗСУ

На війні часто трапляються складні моменти, про які важко говорити. У кожного є своя непроста історія.

Про це 24 Каналу розповіла політикиня зі Швеції, колишня депутатка Риксдага Кароліна Нурденгрип, зауваживши, що важко говорити про неприємні моменти. Вони, на жаль, трапляються.

Дивіться також Суспільства, змінені війною: хто формує нові правила та цінності на фронті та в тилу

Який найтяжчий момент у війні?

Як розповіла шведська політикиня, для неї найважче було дивитися, як інші військові були спустошені через втрату близьких людей. Це було дійсно морально важко.

Бували й інші випадки. Дружини деяких військових їхали у Європу та не давали про себе знати. Важко було з цим справлятися і воювати одночасно.

Вони могли казати, що не хвилюються через. Але їм було важко. І найгірше, що ти нічим не можемо допомогти. Не можемо поговорити, бо поки що не володію українською мовою,

– розповіла Нурденгрип.

Ситуація на фронті: коротко