Засудженого за вбивство Джорджа Флойда експоліцейського тяжко поранили у в’язниці, – NYT

Колишнього поліцейського, який відбуває покарання за вбивство афроамериканця під час затримання, поранили у в'язниці. Про його стан нічого невідомо вже кілька днів.

Дерека Шовіна, засудженого за вбивство Джорджа Флойда у травні 2020 року, тяжко поранили 24 листопада у федеральній в’язниці в Тусоні. Видання отримало цю інформацію від неназваних джерел.

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Ситуація під контролем

Федеральне бюро в'язниць підтвердило, що один із в'язнів отримав поранення, проте його ім'я не вказували. За словами джерел NYT, більше ніхто не постраждав і ситуацію швидко взяли під контроль.

Медики доклали зусиль для порятунку Шовіна перед тим, як доставили його до місцевої лікарні для подальшого лікування та обстеження. Один із тих, хто знайомий вз перебігом подій, заявляв виданню, що експоліцейський вижив.

Родина не отримувала від нього повідомлень

Водночас його родина не отримувала жодних повідомлень від моменту поранення. Керівництво в'язниці з ними не зв'язувалось, тож вони змушені будувати здогадки, що стан Шовіна стабільний.

Грег Еріксон, адвокат Шовіна, сказав, що теж не міг зв'язатися із своїм клієнтом та дізнався про напад лише зі ЗМІ і з того часу кілька разів намагався зв’язатися з в’язницею, щоб підтвердити цю новину, але отримав відмову.

У мережі пишуть, що Дерек Шовін помер внаслідок нападу. Офіційного повідомлення про це не було. Також не має жодної достовірної інформації про факт його смерті.

Після того, як з'явилась інформація про поранення, прокурори заявляли, що "очікується, що Шовін виживе".

Поліцейського покарали за вбивство афроамериканця при затриманні