Корисно також і батькам: як на Харківщині допомагають дітям з особливими потребами

На Харківщині відкрили спеціальний безпековий простір, у якому діти з особливими потребами можуть займатися зі спеціалістами. Там для них проводять різноманітні заходи, облаштували спеціальну сенсорну кімнату, яка допомагає відволіктися від стресу.

Простір відкрили у Дергачах – місті, яке постійно страждає від російських обстрілів. Кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко розповіла, що створення такої кімнати – виключно волонтерська ініціатива, яка близько двох років працює на деокупованих територіях.

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Як саме допомагають дітям

Благодійний фонд "Кодайті4лайф Юкрейн" створює освітні, психологічні, коригувальні простори для дітей. Їх обладнюють в укриттях, підвальних приміщеннях, щоб зробити максимально безпечними.

Наприклад, сенсорна кімната розрахована на дітей з особливими освітніми потребами. У Дергачах їх проживає понад 200. Також тут можна допомагати й іншим школярам. Ба більше, це буде корисно навіть для дорослих, які постійно живуть у стресі.

Цей простір створений для того, щоб діти могли заспокоїтися, щоб покращувався їхній емоційний, нервовий стан. Оскільки ми перебуваємо в прифронтовому регіоні, такий проєкт особливо потрібен,

– розповіла заступниця директора БО БФ Кодайті4лайф Юкрейн Євгенія Семеняк.

Чим обладнана кімната

У Харківській області – це перша безпечна сенсорна кімната, спрямована на роботу з дітьми. Вона повністю обладнана коштом волонтерів. Тут є тренажери, різні аксесуари, приладдя, які допомагають в розвантаженні, розвитку, відволікають від переживань.

Важливою є світлова апаратура, яка допомагає дітям, а дуже цінною – праця справжніх спеціалістів. З малечею працюють логопеди, дефектологи, психологи, педагоги.

У цьому безпековому просторі відбуваються заходи, туди запрошують іноземних та українських митців. Наприклад, для дітей і підлітків виступав Сергій Жадан, читав вірші. Сенсорна кімната спеціально темна, там анімація, пісок, світлові ефекти.

Наприклад, доріжки робляться з різних матеріалів. У нашому випадку – це килимки, камінці, колючі доріжки. Це потрібно для корекції плоскостопості дитини, для того, щоб вона могла більше розвивати свої відчуття, добре відчувати в просторі,

– пояснила логопединя Тетяна.

Проєкт має назву "Безпечне українське дитинство". Загалом фонд провів понад 300 різноманітних заходів для дітей. Також запрошують батьків долучатися, приводити дітей і залишатися з ними й разом шукати шляхи виходу зі стресу.

Моменти розвантаження будуть корисними як для дітей, так і для дорослих. Щодо дітей, то в них тільки формується психологічне ставлення до життя, один до одного. Саме такі сенсорні кімнати допомагають малечі з особливими потребами більше пристосуватися до життя,

– підсумувала начальниця Управління освіти Дергачівської міськради Вікторія Балюк.