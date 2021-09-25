Дерибан землі у Карпатах: нардеп з оточення Порошенка потрапив у гучний скандал

Оточення Петра Порошенка непогано збагатилося на армії. Його друг і партнер Олег Гладковський отримував щедрі замовлення від Міноборони на виготовлення військових санітарних автомобілів "Богдан", які потім ламалися на фронті.

Компанію "Богдан-Моторс" через багатомільярдні борги у липні взагалі визнали банкрутом і ліквідували. Втім, не лише Гладковський зміг збільшити свої статки за допомогою українських військових.

До теми Як оточення депутата Княжицького скупило вимерлий курорт у Карпатах, – розслідування

Княжицький скуповує землі у Карпатах

Видання "Українська правда" опублікувало розслідування про те, як оточення депутата Миколи Княжицького з "Європейської Солідарності" за безцінь скуповує землі у мальовничій частині Карпат.



Микола Княжицький скуповує землі у Карпатах / Фото "Детектор медіа"

Мовиться про село Буркут на Івано-Франківщині, яке, крім чудової гірської природи, має ще й непересічну історію. Понад 100 років тому там існував оздоровчий курорт, відомий серед тодішньої української культурної еліти.

Зокрема, туди на відпочинок приїжджали Леся Українка та Іван Франко. Бували там і польські письменники та угорські композитори. Усе через те, що крім фантастичних краєвидів та чудового гірського повітря, у селі вже кілька століть існує відоме джерело мінеральної води – "Буркут".

Вже в Радянські часи там навіть побудували завод, на якому розливали мінеральну воду з джерела у пляшки й відправляли не лише по всьому Союзу, а й за кордон.



Джерело мінеральної води "Буркут" / Фото "Української правди"

Землі отримали майже за безцінь

Раптом кілька років тому на ці мальовничі місцини у Карпатах звернув увагу маловідомий київський підприємець, фірма якого за лічені місяці скупила майже за безцінь значну частину землі у селі.

Все було зроблено через відому скандальну "атошну" схему земельного дерибану. Як відомо, згідно з нашим законодавством, учасники бойових дій можуть безплатно отримати ділянку землі для ведення особистого сільського господарства в будь-якому населеному пункті України.

Для цього ветерану війни на Донбасі треба звернутися до місцевої ради із заявою про виділення землі. Бійцю мають дати ділянку площею до 2 гектарів, якщо місцева рада, звісно, має вільні землі у розпорядженні.

Зрозуміло, що в наших обставинах це призвело до масштабних зловживань. Ми з колегами зробили безліч розслідувань про те, як "спритні ділки" використовували ветеранів АТО заради земельного дерибану у різних областях України: і на Волині, і на Київщині, і на Одещині, і в багатьох інших областях.

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Як використовували ветеранів АТО

Робили все просто: бійці зверталися із заявами до місцевих рад. Потім вони безплатно отримували землю, яку недорого продавали місцевим багатіям. Часто – тим самим депутатам, сільським головам чи їхнім родичам.

Найскандальніший випадок використання цієї схеми стався кілька років тому на Львівщині. У селі Стрілки сільська рада роздала членам Спілки учасників АТО десятки земельних ділянок у мальовничій місцевості біля лісів та озера.

Майже одразу бійці продали цю безплатно отриману землю фірмі, яку контролює колишній нардеп та один з головних спонсорів партії "Свобода" – Ігор Кривецький.



Ігор Кривецький – один з головних спонсорів "Свободи" / Фото lb.ua

І, о диво, замість індивідуального сільського господарства "атошників", на цих ділянках незабаром з'явився закритий відпочинковий комплекс "Едем Резорт".

Там насолоджується життям українська еліта, а ветеранам війни на Донбасі у ньому навіть випити каву з тістечком буде не по кишені.

Журналісти видання "Захід.Нет" тоді дізналися, що Кривецькому через цю скандальну "атошну" схему вдалося нахапати понад 60 гектарів землі.



Готель "Едем Резорт" / Фото з фейсбук-сторінки "Едем Резорт"

Скільки коштувала земля у Буркуті

Схожим чином роздали земельні ділянки й у карпатському селі Буркут. До сільської ради 3 роки тому там звернулися 20 учасників бойових дій на Донбасі. Швидко, без жодних вагань сільрада роздала їм 80% всієї вільної землі у Буркуті.

Ви ж, напевно, не здивуєтеся, що за деякий час майже всю отриману ветеранами землю перепродали фірмі київського підприємця Голумбівського? Він виявився тісно пов'язаним з депутатом від "Євросолідарності" Княжицьким.

Журналісти "Української правди" порахували, що майже 2 гектари землі у цьому мальовничому куточку Карпат обійшлися оточенню Княжицького, завдяки "атошній" схемі, лише у 450 тисяч гривень або заледве у 17 тисяч доларів.

Смішні гроші, як для землі у такій фантастичній місцевості з непересічною історією і легендарним джерелом мінеральної води.

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Ну, подумаєш, довелося для цього використати ветеранів війни. Мета виправдовує засоби. Он, партійний шеф Княжицького – Петро Порошенко й не на таке міг піти заради ласого шматка землі.



Петро Порошенко / Фото "Європейської Солідарності"

Як відомо, Державне бюро розслідувань веде справу про захоплення під Києвом земельної ділянки пансіонату Українського товариства сліпих. За даними слідчих, землю відібрала фірма, пов'язана з Порошенком.

Тож, можливо, ДБР зацікавиться на додачу й цим дерибаном землі в історичній місцині Буркут у Карпатах, де в епіцентрі скандалу опинився народний депутат від партії Порошенка – Микола Княжицький. Незабаром дізнаємося, чим закінчиться ця історія.