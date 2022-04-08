Дерипаска, доньки Путіна: ЄС опублікував новий санкційний список

Євросоюз опублікував новий санкційний список у межах п'ятого пакета санкцій проти Росії. До переліку ввійшли 216 фізичних та 18 юридичних осіб.

Від початку повномасштабної війни в Україні ЄС ввів санкції проти приблизно 700 людей, пов'язаних з Кремлем або причетних до вторгнення, яке Москва називає "спецоперацією".

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Новий санкційний список ЄС

Євросоюз оприлюднив список росіян, які потрапили під обмеженням в межах п'ятого пакета санкцій.

Нові санкції зачеплять 216 людей переважно з псевдореспублік Донбасу, а також провідних бізнесменів, політиків та військових, наближених до Кремля. Обмеження накладають на

керівника "Свєрбанку" Германа Грефа,

"алюмінієвого олігарха" Олега Дерипаску,

генерального директора "Сургутнєфтєгаза" Володимира Богданова,

доньок Путіна – Катерину Тихонову та Марію Воронцову.

Крім того, санкції передбачили ще щодо 18 компаній.

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