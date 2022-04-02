Держава-агресорка Росія вже вбила 158 українських дітей, понад 254 – поранені
2 квітня 2022 , 09:18Читать новость на русском
Джерело:Офіс генпрокурора
Росія вбила щонайменше 158 українськх дітей. Понад 254 – поранені.
Загалом з початку повномасштабного вторгнення агресора постраждали понад 412 дітей. Про це повідомили ювенальні прокурори 1 квітня.
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Ювенальні прокурори: внаслідок збройної агресії РФ в Україні загинули 158 дітей,
– мовиться в повідомленні.
Дані не є остаточними, оскільки прокуратура не має доступу до інформації в місцях ведення активних бойових дій та на тимчасово окупованих ворогом територіях. Мовиться про Маріуполь та окремі території Київської, Чернігівської та Луганської областей.
За наявними даними найбільше постраждало дітей у таких областях:
- Київська – 75;
- Донецька – 71;
- Харківська – 56;
- Чернігівська – 46;
- Миколаївська – 31;
- Луганська – 31;
- Запорізька – 22;
- Херсонська – 29;
- місто Київ – 16;
- Сумська – 16;
- Житомирська – 15.
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