Держава-агресорка Росія вже вбила 158 українських дітей, понад 254 – поранені

Росія вбила щонайменше 158 українськх дітей. Понад 254 – поранені.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення агресора постраждали понад 412 дітей. Про це повідомили ювенальні прокурори 1 квітня.

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Ювенальні прокурори: внаслідок збройної агресії РФ в Україні загинули 158 дітей,

– мовиться в повідомленні.

Дані не є остаточними, оскільки прокуратура не має доступу до інформації в місцях ведення активних бойових дій та на тимчасово окупованих ворогом територіях. Мовиться про Маріуполь та окремі території Київської, Чернігівської та Луганської областей.



За наявними даними найбільше постраждало дітей у таких областях:

Київська – 75;

Донецька – 71;

Харківська – 56;

Чернігівська – 46;

Миколаївська – 31;

Луганська – 31;

Запорізька – 22;

Херсонська – 29;

місто Київ – 16;

Сумська – 16;

Житомирська – 15.

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