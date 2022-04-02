Держава-агресорка Росія вже вбила 158 українських дітей, понад 254 – поранені

2 квітня 2022 , 09:18
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Джерело:

Офіс генпрокурора

Росія вбила щонайменше 158 українськх дітей. Понад 254 – поранені.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення агресора постраждали понад 412 дітей. Про це повідомили ювенальні прокурори 1 квітня.

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Ювенальні прокурори: внаслідок збройної агресії РФ в Україні загинули 158 дітей,
– мовиться в повідомленні.

Дані не є остаточними, оскільки прокуратура не має доступу до інформації в місцях ведення активних бойових дій та на тимчасово окупованих ворогом територіях. Мовиться про Маріуполь та окремі території Київської, Чернігівської та Луганської областей.

За наявними даними найбільше постраждало дітей у таких областях:

  • Київська – 75;
  • Донецька – 71;
  • Харківська – 56;
  • Чернігівська – 46;
  • Миколаївська – 31;
  • Луганська – 31;
  • Запорізька – 22;
  • Херсонська – 29;
  • місто Київ – 16;
  • Сумська – 16;
  • Житомирська – 15.

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Автор: Марта Кушка