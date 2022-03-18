Держава буде гарантувати 100% банківських вкладів, щоб ніхто не втратив свої гроші, – Зеленський

Президент України опублікував звернення до українців та світу за підсумками доби 17 березня. Серед іншого мовилося і про проблему банківських вкладів громадян нашої держави.

Володимир Зеленський, повідомляє 24 канал, доручив уряду підготувати важливу законодавчу можливість. Мовиться про те, щоб держава гарантувала 100% вкладів в українських банках.

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Зеленський хоче, щоб держава гарантувала усі банківські вклади українців

Володимир Зеленський у зверненні за підсумками 17 березня повідомив новину, яка стосується мільйонів українців: президент дав особливе завдання Національному банку, народним депутатам і Кабінету Міністрів.

Я доручив знайти таку законодавчу можливість, щоб держава гарантувала 100% вкладів в українських банках. 100%. Не частину, як зараз, як завжди, а повністю,

– наголосив Зеленський.

Щоб увесь депозит будь-якого українця у будь-якому банку нашої держави не пропав. Щоб люди не втратили гроші та не боялися цього за жодних обставин.

Тож чекаю конкретики. Проєкт рішення. І сподіваюся, що Верховна Рада не забариться з підтримкою. Бо це потрібно українцям. Це потрібно Україні,

– підсумував президент.

Звернення Володимира Зеленського за підсумками 17 березня: дивіться відео