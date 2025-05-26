Менше контрактів – менше дронів: чим загрожує затягування від держави

Одразу двоє військових публічно написали стосовно забезпечення війська FPV та оптоволоконними дронами. Ця ситуація вже давно викликає занепокоєння. Якщо не сказати – критична. У ворога вони є, у Сил оборони – по суті, немає.

Проблема дронів, якими забезпечує держава

Якщо вже публічно військові вголос озвучують такі проблеми, то я не уявляю як їм вже припікає. Далі читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

До теми "Гонка на полі бою триває": командир полку "Ахіллес" сказав, в яких дронах переважають росіяни

Військові дуже чітко описали проблематику щодо дронів, які забезпечує держава, централізовано.

Низька якість дронів FPV (відсутність додаткових батарей, частоти, на яких працює ворог, "зоопарк" в полях, необхідність бригадам за кошти з власної кишені перепаювати дрони, щоб вони хоч кудись полетіли). Недостатнє постачання FPV-дронів. Відсутність оптоволоконних дронів дальністю 20 – 25 кілометрів.

Тому я зосереджусь на проблемі бізнесу і виробництві таких дронів.

Контрактів на дрони з виробниками стало менше

У грудні 2024 року АОЗ, щоб використати бюджетні кошти, масово контрактував виробників. Виробники розгорнули потужності (а це не просто), найняли людей, почали логістику комплектуючих, хтось запустив виробництво комплектуючих під замовлення держави.

Наразі контрактації виробників або немає взагалі, або дуже маленькі партії. Це призводить до того, що виробники мають звільняти людей, зупиняти логістику, зупиняти технологічне вдосконалення дронів.

Держава не дає виробникам йти на експорт з напевно зрозумілих причин – бо самій потрібно. Але держава і не дає контрактів.

А це, своєю чергою, призводить до того, що коли держава схаменеться і почне знову масово контрактувати, швидко не вийде, бо чарівної палички ніхто не придумав. Доведеться все робити старим дідівським методом: знову закупити комплектуючі, знову набрати людей, знову починати збирати дрони…

Ми вже технологічно програємо ворогу і всі ці забавки можуть закінчитись для нас занадто драматично. Ми втрачаємо території, ми втрачаємо людей, ми втрачаємо позиції за столом перемовин.

Навіть новини про обмін наших полонених хлопців нівелюються тим, що ми не знаємо скільки хлопців за цей час здались в полон, бо просто не було чим воювати.

Питання перезріле. Це може обійтися нам втратою не тільки територій, але й людей, а може і державності. Бо ворог нарощує випуск і оптоволоконних дронів, і розробку FPV-дронів, і Шахедів. Чим все може закінчитись – велике питання.

Ще хотіла б зазначити, що волонтерські збори впали катастрофічно. Тому розраховувати на те, що люди підставлять плече державі і на якийсь момент забезпечать всім необхідним фронт, вже не вийде. Держава має виконувати свої функції! До речі, на наші з вами податки.