Держави-члени ОДКБ не підтримують Росію у війні проти України, – українська розвідка

Росія зазнає чималих втрат у війні проти України. Тож змушена шукати резерви для своєї агресії. Допомогти з цим могли з держави-члени ОДКБ, але ті відмовляються воювати проти України.

За 63 дні війни проти України, Росія втратила понад 24 тисячі військових. А також 939 танків, 185 літаків та 155 гелікоптерів. Є ще чималі втрати іншої броньовано техніки та артилерійських систем. І навіть кораблі, серед яких і крейсер "Москва".

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Шалені втрати змушують росіян шукати допомоги в кран ОДКБ. Це так звана Організація договору колективної безпеки, куди входять Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Росія та Таджикистан. Створили її після розвалу СРСР на противагу НАТО.

Росія намагається використати війська цих країн у війні проти України. Однак поки ті не проявляють бажання воювати. Відтак відмовляються увалювати рішення щодо проведення миротворчих операцій поза межами своїх країн. У том числі на територіях Донецької та Луганської областей, які з 2014 року перебувають під російською окупацією.

Все, на що поки погодилися в ОДКБ – це розглянути можливість обмеженого розгортання національних контингентів на території Росії та Білорусі. Але лише в тому випадку, якщо Україна нападе на ці території.

Наразі всі країни-учасники ОДКБ (окрім Росії та Білорусі) дотримуються нейтралітету в питанні російського вторгнення. Жодна з них не визнала анексію Криму та незалежність раніше тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей.

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