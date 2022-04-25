Держави-члени ЄС не мають згоди щодо російського енергетичного ембарго, – Боррель

Держави-члени Європейського Союзу досі не мають згоди щодо повного ембарго або підвищення мит на імпорт російської нафти та газу.

Про це розповів представник Європейського Союзу Жозеп Боррель. Він додав, що це питання обговорюватимуть на наступному саміті ЄС, який відбудеться наприкінці травня та наголосив, що до цього часу не варто очікувати на будь-які зміни.

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За словами Борреля, фінальної пропозиції щодо ембарго на нафту і газ поки немає.

Зупинка імпорту нафти і газу або каральний тариф були б важливі, щоб чинити тиск на Путіна і посадити його за стіл переговорів. Але на цей момент у нас в ЄС немає єдиної позиції з цього питання,

– сказав Боррель.

Водночас він додав, що всі країни ЄС працюють над скороченням своєї залежності від російської нафти і газу. Зрештою блок зможе скоротити доходи Росії від нафтогазового бізнесу.

Які країни досі проти

Нагадаємо, що Німеччина та Австрія, які отримують більшу частину свого природного газу з Росії, рішуче виступають проти заборон на імпорт нафти та газу. Представники країн наголошують, що спершу їм доведеться знайти альтернативні джерела постачання енергоресурсів.

Проти виступила також Угорщина.

Санду наголосила, що єдиним важливим елементом відносин Молдови з Росією залишається закупівля газу у "Газпрому".

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