Убив двох бійців ЗСУ і спалив пікап: український військовий перейшов на бік Росії – деталі

Мешканець Київщини, який був частиною Збройних Сил, під час повномасштабного вторгнення здався у полон та перейшов на бік ворога. СБУ повідомила про підозру зраднику.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу СБУ в Донецькій та Луганській областях.

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Український військовий вбив побратимів і здався росіянам

Слідство встановило, що 33 річний колишній стрілець однієї з десантно-штурмових бригад під час боїв неподалік Торського на Донеччині добровільно здався в полон.

У 2023 році він вступив до "загону імені Максима Кривоноса" російського добровольчого корпусу ЗС РФ. Підрозділ був сформований для ведення підривної діяльності проти України і комплектується військовополоненими та правоохоронцями, які перейшли на бік ворога,

– вказали у СБУ.

Зараз це угруповання воює проти Сил оборони України на Покровському напрямку.

Також у Службі безпеки розповіли, що у своїх інтерв’ю російським ЗМІ зрадник розповів, що вбив двох українських військовослужбовців та спалив пікап.

СБУ повідомили зловмиснику підозру за статтею про державну зраду, вчинена в умовах воєнного стану.