У Державній фіскальній службі анонсували створення Офісу ефективної взаємодії з бізнесом

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У п'ятницю, 19 березня, голова ДФС Вадим Мельник оголосив про створення Офісу ефективної взаємодії з бізнесом. Новий орган стане дорадчим структурним відділом Державної фіскальної служби та опікуватиметься розбудовою взаємодії між державою та бізнесом.

Джерело:

УНІАН

Про це Мельник заявив під час виступу на Всеукраїнському форумі "Україна 30".

Передбачається, що Офіс ефективної взаємодії з бізнесом допомагатиме ДФС у систематизації запитів від бізнес-спільноти, пришвидшить обмін інформацією між сторонами та стане важливою ланкою у підсиленні боротьби проти тіньової економіки.

Голова Державної фіскальної служби підкреслив, що діалог між державою та бізнесом є важливою складовою економічної безпеки України.

Для підвищення рівня співпраці між ДФС та підприємцями планується створення карт взаємодії з кожною індустрією, проведення регулярних зустрічей з професійними бізнес-асоціаціями та ефективне інформування про останні зміни в роботі Державної фіскальної служби через співпрацю з представниками медіа.

Вадим Мельник очолює Державну фіскальну службу з грудня 2020 року.