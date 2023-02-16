Україна зірвала плани Росії, – Костенко про наміри агресорки окупувати Молдову

В Республіці Молдова спостерігається посилення проросійських настроїв та сепаратизму, днями про це заявила президентка Майя Санду. Навіть, якщо Росії не вдасться вчинити державний переворот в Молдові, подібні настрої будуть перешкоджати місцевій владі чітко виконувати свої обов'язки.

Про це 24 Каналу розповів народний депутат, секретар Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Верховної Ради, військовий ЗСУ Роман Костенко. Він наголосив, що зараз Служба безпеки Молдови повинна працювати у посиленому режимі, аби запобігти проросійським провокаціям.

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Костенко переконаний, що захопивши український південь, Росія планувала наступати на Молдову весною 2022 року. Кремль планував ввійти глибше у Європу та повернути сферу впливу в Україну й Молдову. Молдова була країною нейтральною, імовірно, Росія вважала, що ніхто не стане на її захист.

Ці країни входили раніше до складу Радянського Союзу. Владіміру Путіну важливо було показати, як він повертає собі ці землі, переконаний Костенко.

В них цього не вийшло, Україна зірвала плани із захоплення українського півдня,

– додав нардеп.

Росія намагається тиснути на Молдову

Оскільки військовим шляхом плани Росії втілити не вдалося, вони спробують зараз зробити це політичним способом, повідомив Костенко.

Нині режим Майї Санду є не досить стійким через його нетривалий термін і велику кількість проросійськи налаштованих людей, зауважив нардеп. Кремль використовує Молдову, оскільки в Україні, коли прийшла війна, навіть ті, хто був проросійським, змінив свої погляди. Натомість Молдова ще цієї кризи не пережила і має великий відсоток проросійськи налаштованих мешканців.

Росія хоче оточити Україну недружніми країнами. Росіяни намагаються тримати свої сфери впливу в Угорщині, тепер в Молдові, додав мовець.

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Росія намагається зашкодити Україні

Попри готовність та обізнаність світу, й Молдови зокрема, росіяни все одно намагатимуться провокувати конфліктну ситуацію в Республіці Молдова, переконаний Костенко.

Навіть якщо їм це не вдасться, але є неузгодження в країні, є страйки, це все одно впливає. Наприклад, применшує допомогу Україні, бо там багато незгодних, які будуть проти цього виступати. Це робить уряд більш залежним від проросійського населення, а це шкодить Україні,

– підкреслив Костенко.

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