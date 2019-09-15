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      Держбюджет 2020: якими будуть доходи і розмір боргу

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      Маркарова розповіла про доходи і дефіцит проєкту держбюджету на 2020 рік
      Маркарова розповіла про доходи і дефіцит проєкту держбюджету на 2020 рік / regnum.ru

      У проєкті державного бюджету України на 2020 рік закладено 1 трильйон 79 мільярдів 500 мільйонів гривень доходів. А дефіцит ВВП у 2020 році передбачається на рівні 2,09%.

      "Наша ресурсна база складатиметься з доходів у розмірі 1 трильйон 79 мільярдів 500 мільйонів гривень. Це та ресурсна база, яка закладена в цей бюджет. Відповідно, що і видаткова частина сформована з урахуванням реалістичних доходів, які у нас є. Що дуже важливо – зменшення дефіциту. Тому дефіцит до ВВП у 2020 році – це 2,09 %. Це дуже амбітна мета. Ми впевнені, що ми його досягнемо", – заявила на брифінгу міністр фінансів Оксана Маркарова.

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      Вона також заявила, що бюджет на наступний рік є збалансованим.

      Щодо державного боргу, то згідно з проєктом держбюджету, до кінця року він має становити 54,1%. Маркарова сказала, що боргова політика України будуватиметься протягом року згідно з борговою стратегією.

      "Якщо говорити про динаміку нашого боргу, цей бюджет закладає амбітну мету. До кінця року наш борг як відсоток до ВВП має становити не більше 54,1% – це державний борг. Державний і гарантований борг: державний – 46,7, гарантований державою – 7,4%", – заявила Маркарова.

      Новина доповнюється...

       

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      Теги: Законодавство Гроші Міністерство фінансів України Оксана Маркарова Бюджет Новини України Новини політики
      Джерело: 24 канал
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