Нещодавно у пресі з'явилось повідомлення про те, що Венедіктова слідом за Зеленським переїхала жити на державні дачі. Але якщо у випадку Зеленського проблема лежить у моральній площині (коли перед виборами обіцяв віддати держдачі дітям, а після – сам в них оселився), то з Венедіктовою все серйозніше.

Про те, що вона переїхала в охоронюваний маєток у Пуща-Водиці ми дізнались ще у серпні, декілька разів фіксували її там в середині вересня, – пише Наталія Седлецька.

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Таємні рішення уряду для Венедіктової

Проблема у тому, що раніше законодавство дозволяло селитись в маєтках зі статусом держрезиденцій лише трьом особам: президенту, прем'єру та спікеру ВР.

Виявилось, що прямо напередодні переїзду Венедіктової у Пущу, уряд секретним рішенням послабив ці жорсткі правила. Тепер орган управління держрезиденціями (ДУС) сам може вирішувати як ними розпоряджатись.

Виходить, очільниця Генпрокуратури знала про секретну постанову, тому змогла нею скористатись.

Але ж не може таке бути, що постанова поширюється тілька на одну людину?

Тож ми надіслали запит у ДУС з проханням повідомити, чи можна взяти державну дачу в оренду. Офіційна відповідь: "Вказані об'єкти в оренду не передаються".

Хіба не вибіркове право для обраних?

Знижечка для генпрокурорки

Але і це ще не все. Найголовніше – це вартість оренди.

Як виявили Схеми, Венедіктовій державна дача дісталась вдвічі дешевше від розрахункової вартості оренди Державного управління справами. За великий маєток у майже 700 квадратних метрів вона сплачує 64 тисячі гривень на місяць.

Але у Державному управлінні справами існує окремий порядок розрахунку вартості оренди приміщень комплексу "Пуща-водиця". (Ми їх дістали, правда, це було непросто). Вартість оренди одного квадратного метру у приміщеннях найвищого класу в цьому комплексі, затверджена у 2015-му році складає майже 170 гривень на місяць.

Будинок, де мешкає Венедіктова – не просто відноситься до найбільш облаштованих приміщень на території, а ще й має статус державної резиденції. Але квадратний метр оренди, судячи з укладеного контракту – коштує Венедіктовій лише 95 гривень на місяць.

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Тобто якщо брати за основу офіційно затверджений розрахунок ДУС, оренда державної резиденції для Венедіктової мала би обійтись не у шістдесят чотири тисячі гривень на місяць, а майже вдвічі більше – 115 тисяч гривень.

Повне розслідування програми "Схеми. Корупція в деталях" – тут.

Автор: Наталія Седлецька