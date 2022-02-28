Держдеп США припиняє роботу посольства в Мінську
28 лютого 2022 , 14:44Читать новость на русском
Джерело:NEXTA
Держдеп США оголосив про припинення роботи американського посольства в Мінську.
Офіційну заяву оприлюднили 28 лютого.
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Зауважимо, російський агресор продовжує використовувати Білорусь у війні проти України. Окупанти цинічно обстрілюють з білоруської території, а тепер ще й можуть залучити збройні сили Білорусі. Про це попередили у Генштабі.