Держдеп США припиняє роботу посольства в Мінську

Держдеп США оголосив про припинення роботи американського посольства в Мінську.

Офіційну заяву оприлюднили 28 лютого.

Важливо Росія напала на Україну: хронологія основних подій

Зауважимо, російський агресор продовжує використовувати Білорусь у війні проти України. Окупанти цинічно обстрілюють з білоруської території, а тепер ще й можуть залучити збройні сили Білорусі. Про це попередили у Генштабі.