США продовжать переслідувати причетних до "Північного потоку-2", – Держдеп

Фізичні чи юридичні особи, які й далі працюють над добудовою російського газопроводу "Північний потік-2", не уникнуть переслідування з боку США. Позиція Білого дому у цьому питанні залишається незмінною.

Таку заяву зробив у четвер, 10 червня, речник Державного департаменту Нед Прайс. Під час брифінгу у Вашингтоні він сказав журналістам, що США не дадуть Росії використовувати газопровід як інструмент політичного примусу.

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Позиція США щодо "Північного потоку-2" – незмінна

Речник Держдепу Нед Прайс запевнив, що США "продовжать вживати відповідних заходів проти організацій та фізичних осіб, залучених до діяльності, яка підпадає під санкції". Мовилося про будівництво газопроводу "Північний потік-2".

Це демонструватиме, що ми й далі займаємо позицію проти цього трубопроводу,

– наголосив Прайс.

І додав, що Білий дім протидіятиме "Північному потоку-2" не тільки санкціями, а й дипломатичними інструментами.

Росії не дадуть використовувати "Північний потік-2" як інструмент тиску

Нед Прайс ще раз у розмові з журналістами наголосив, що позиція США щодо "Північного потоку-2" чітка й незмінна.

Ми проти трубопроводу, який бачимо як геополітичний проєкт Росії. Проєкт, який загрожує енергетичній безпеці Європи та фактично підриває безпеку наших близьких партнерів, серед яких і Україна, і інші країни на східному фланзі НАТО,

– наголосив речник Державного департаменту США.

Вашингтон при цьому має на меті не дати Кремлю використовувати енергетичні ресурси як інструмент політичного примусу до інших країн у регіоні. І на цьому американці постійно акцентують під час усіх міжнародних зустрічей.

Джо Байден вже перебуває в Європі з першим офіційним закордонним візитом на посаді президента США. Він візьме участь у форумах на найвищому рівні, а також приватно зустрінеться з Володимиром Путіним у Швейцарії.

Тим часом у компанії Nord Stream 2 AG заявили, що Першу нитку "Північного потоку-2" можуть випробовувати для наповнення газом вже з 11 червня