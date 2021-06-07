У Держдепі США назвали осіб, які заважають євроінтеграції України

У Держдепі США переконані, що пов'язані з Росією та олігархами особи намагаються підірвати прогрес України у втіленні реформ. Саме вони, на переконання американських політиків, становлять головний виклик євроатлантичній інтеграції України.

Про це сказав виконувач обов'язків помічника державного секретаря США з питань Європи та Євразії Філіп Рікер у відеозверненні під час міжнародного форуму Democracy in Action: Zero Corruption Conference.

Важливо Ключовий ризик, що олігархи спробують переписати активи на підставних осіб, – Малюська

Ми бачимо велику кількість зловмисних сил, які прагнуть підірвати реформи, не тільки керуючись власними інтересами, а й служачи певним політичним силам – це проросійські та олігархічні особи,

– заявив Рікер.

Він наголосив, що зловмисники активно використовують дезінформацію проти України. Завдяки фейкам вони намагаються впливати на інституції для ухвалення рішень чи сіяти безлад.

За словами Рікера, США накладають санкції та вводять візові обмеження "проти корумпованих та зловмисних осіб, як підривають демократичні процеси". До прикладу, у березні Штати "публічно оголосили, що український олігарх Ігор Коломойський не має права в'їжджати до США через його причетність до масштабної корупції".



США ввели санкції проти Ігоря Коломойського / Інфографіка 24 каналу

Філіп Рікер додав, що протидія корупція є "головною стратегічною ціллю США як у глобальному вимірі, так і в Україні".

Водночас представник Держдепу США зауважив, що після Революції гідності у 2014 році України зробила "величезний поступ" у зміцненні реформ. На цьому тлі він виокремив децентралізаційну та земельну реформи, а також "кроки з модернізації прокурорської служби України".