У Держдепі США вимагають від Лаврова перестати брехати

Росія видала чергову маячню про мету вторгнення в Україну. Цього разу не витримав спікер Державного департаменту США Нед Прайс й особисто відповів на відверту брехню.

У своєму твітері він зажадав від міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова припинити брехати. Також він зазначив, що заява Росії – це нагла брехня.

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Так Нед Прайс відреагував на допис від імені Лаврова, який раніше з'явився на сторінці посольства Росії у Великобританії.

У ньому країна-агресорка вчергове заявила, нібито "мета спеціальної військової операції Росії – зупинити будь-яку війну, яка може розпочатися на території України або розпочатися звідти".

Це нагла брехня. Спецоперація Росії розпалює війну в Україні. Україна не хоче війни. Зупини брехню,

– написав представник Держдепу США.

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