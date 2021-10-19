У Держдумі хочуть заборонити незаміжнім росіянкам їздити в Туреччину
Джерело:"РИА Новости"
Депутат російської Держдуми Віталій Милонов запропонував заборонити незаміжнім росіянкам їздити в Туреччину. Мовляв, турки зваблюють росіянок, а потім не дають їм бачитись з дітьми.
Свою ініціативу Віталій Милонов цілком серйозно озвучив в ефірі радіо. Він пропонує ввести таку заборону на законодавчому рівні.
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Заборона для росіянок
Російський депутат переконаний, що незаміжні росіянки в компанії непристойних турецьких чоловіків п'ють "палений алкоголь", після чого вдаряються в розпусту.
А потім дитина виявляється у власності у цього турецького паші, а матір залишається зовсім безправною,
– заявив Мілонов.
Крім того, він заявив про те, що має в своєму розпорядженні "дуже велику" кількість скарг на схожу поведінку з боку незаміжних росіянок, але не уточнив, хто конкретно скаржиться на це.
Більше про туристів у Туреччині
- Станом на кінець літа 2021 року росіяни стали найбільш частими туристами в Туреччині. Загалом турецькі курорти відвідали понад 1,5 мільйона росіян.
- На другому місці серед іноземних туристів опинилися німці – їх протягом 2021 року в Туреччині було близько 1,26 мільйона осіб. А на третьому місці українці – 1,11 мільйона.