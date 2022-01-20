У Держдумі Росії назвали пропозицію про визнання бойовиків на Донбасі "невчасною"

Російська Держдума не спішить визнавати своїх бойовиків на Донбасі. Відповідний законопроєкт там назвали "провокативним" та невчасним".

У Кремлі розуміють, що визнання бойовиків на Донбасі стане перешкодою для переговорів із Заходом. Про це заявив заступник голови Держдуми з питань СНД та євразійської інтеграції Віктор Водолацький.

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Визнання бойовиків може зірвати переговори

Віктор Водолацький заявив, що визнання бойовиків на Донбасі нібито "стане причиною назвати Росію агресором". Відповідно, на переконання російського депутата, ще може зірвати переговори щодо "гарантій безпеки", які для Кремля є пріоритетнішими, ніж найманці на Донбасі. Однак депутат не виключає визнання бойовиків у майбутньому.

Враховуючи те, що сьогодні відбуваються переговори між Росією та США, ми висунули дванадцять вимог, на які мають бути надані письмові відповіді та гарантії безпеки, природно нам необхідно домогтися від США та НАТО відповідей на всі ці пункти". Якщо НАТО та США відмовляються від наших пропозицій, то починає реалізовуватись план "Б", за якого ця заява (про визнання бойовиків), можливо, знайде реалізацію,

– заявив Водолацький.

Крім визнання своїх найманців, у так званому плані "Б" у Кремлі є ще й "силовий захист від зовнішніх загроз". Водолацький повторив традиційні мантри про "ракети НАТО під Харковом" та інші "перли" російської пропаганди.

Щобільше, російський депутат заявив, що території, які тимчасово окуповані бойовиками, нібито ніколи "не були українськими". На думку Водолацького, ці землі "незаконно приєднали" у 1922 році.

Можливе визнання бойовиків Росією: головне

Не зважаючи на те, що Росія уже майже 8 років контролює бойовиків на окупованих українських територіях, на офіційному рівні Кремль не спішить визнавати так звані "республіки". Однак цю ініціативу вирішили взяти на себе російські комуністи.

Ще наприкінці 2021 року вони взялися розробляти документ про офіційне визнання найманців. До слова, варто звернути увагу на те, що комуністи є другими за чисельністю в Держдумі після путінської "Єдиної Росії".

19 січня комуністи на чолі з Володимиром Зюгановим внесли до Держдуми свій "законопроєкт".

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