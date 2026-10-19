"Пройшло 20% критичних платіжок": Держказначейство почало виплати Львову

Державна казначейська служба почала проводити заблоковані фінансові платежі для забезпечення життєдіяльності Львова. Наразі місто отримало 40 мільйонів гривень на потреби електротранспорту та зарплати двірників.

Як повідомив Андрій Садовий, фінансова установа проводить оплати, подані містом до 21 вересня. Усі розрахункові документи, які надійшли пізніше цієї дати, поки залишаються без руху.

Гроші на зарплати та транспорт

Отримане фінансування дозволило частково закрити потреби у виплатах заробітної плати водіям трамваїв і тролейбусів. Також кошти почали надходити для працівників, які прибирають вулиці міста.

Водночас гроші для приватних автобусних перевізників та компенсації за пільгові перевезення львів'ян досі не надійшли.

Андрій Садовий наголосив, що питання залишається відкритим, а місто очікує на урядове рішення щодо першочергового проведення виплат комунальникам.

Не може міністр чи мер отримувати зарплату, поки її не отримали двірник, водій чи інший працівник комунальної сфери,

– зазначив Садовий.

Що передувало блокуванню коштів?

Нагадаємо, раніше ми писали, що у місті виникла криза через затримку понад 1 мільярд гривень. Через відсутність погоджень під загрозою опинилися робота міського транспорту та прибирання вулиць.

Як вже повідомлялося на нашому сайті, затримки з виплатами комунальникам тривали близько місяця, через що мер міста публічно відмовився від власної заробітної плати до розв'язання проблеми.