Організатори зірваного держперевороту в Німеччині купували зброю в Хорватії, – ЗМІ

Членів німецького радикального руху "Райхсбюргер" підозрюють в організації державного перевороту. Кілька років тому вони купували зброю в Хорватії.

Один з членів угруповання жив у Хорватії після укладання шлюбу. Поліція вже арештувала кількох хорватів, які можуть бути причетними до організації путчу.

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Організатори зірваного путчу в Німеччині купували зброю в Хорватії

Хорватська поліція та Управління з протидії корупції та організованій злочинності здійснили спільну операцію зі зриву постачання зброї німецьким радикальним угрупованням. Також правоохоронці затримали кількох хорватів, які можуть бути причетними до спроби державного перевороту в Німеччині.

Відправною точкою в розслідуванні став один з учасників радикального руху "Райхсбюргер" – Александер Райхль. Окрім цього, у 2016 році він також долучився до лав ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини".

На початку 2018 року хорватська поліція отримала інформацію, що Райхль купував багато зброї, яка залишилася в Хорватії після війни 1990-х років. Він переправляв її до Німеччини.

Хорватські й німецькі правоохоронці ініціювали таємну операцію, в межах якої перехопили телефонні розмови Райхля. Так вони дізналися, що для організації замаху на вище керівництво Німеччини "Райхсбюргер" купував:

хорватські автоматичні й снайперські гвинтівки,

ручні гранати,

пістолети,

рушниці.

Загалом у межах розслідування в Хорватії затримали 16 людей, більшість із яких пізніше засудили. Самого ж Райхля у 2020 році екстрадували до Німеччини. Там його разом з іншим хорватом Мартином М. та ще одним членом "Райхсбюргеру" визнали винними й ув'язнили.

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