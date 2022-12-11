Організатори зірваного держперевороту в Німеччині купували зброю в Хорватії, – ЗМІ
Джерело:Jutarnji List
Членів німецького радикального руху "Райхсбюргер" підозрюють в організації державного перевороту. Кілька років тому вони купували зброю в Хорватії.
Один з членів угруповання жив у Хорватії після укладання шлюбу. Поліція вже арештувала кількох хорватів, які можуть бути причетними до організації путчу.
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Організатори зірваного путчу в Німеччині купували зброю в Хорватії
Хорватська поліція та Управління з протидії корупції та організованій злочинності здійснили спільну операцію зі зриву постачання зброї німецьким радикальним угрупованням. Також правоохоронці затримали кількох хорватів, які можуть бути причетними до спроби державного перевороту в Німеччині.
Відправною точкою в розслідуванні став один з учасників радикального руху "Райхсбюргер" – Александер Райхль. Окрім цього, у 2016 році він також долучився до лав ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини".
На початку 2018 року хорватська поліція отримала інформацію, що Райхль купував багато зброї, яка залишилася в Хорватії після війни 1990-х років. Він переправляв її до Німеччини.
Хорватські й німецькі правоохоронці ініціювали таємну операцію, в межах якої перехопили телефонні розмови Райхля. Так вони дізналися, що для організації замаху на вище керівництво Німеччини "Райхсбюргер" купував:
- хорватські автоматичні й снайперські гвинтівки,
- ручні гранати,
- пістолети,
- рушниці.
Загалом у межах розслідування в Хорватії затримали 16 людей, більшість із яких пізніше засудили. Самого ж Райхля у 2020 році екстрадували до Німеччини. Там його разом з іншим хорватом Мартином М. та ще одним членом "Райхсбюргеру" визнали винними й ув'язнили.
Коротко про планування перевороту в Німеччині
- Німецькі правоохоронці провели спецоперацію проти екстремістів, які планували викрадати політиків та штурмувати Бундестаг. Обшуки відбулися у 130 квартирах, офісах та складських приміщеннях, зокрема казармах Командування сил спеціального призначення у Кальві.
- За участь або підтримку терористичної організації затримали 52 підозрюваних
- Угруповання, яке планувало провести державний переворот у Німеччині, було розділене на 2 групи: цивільну частину з внутрішньою назвою "Рада" та військову частину – "тіньовий уряд", який також називали "Нова німецька армія".
- До складу "Нової німецької армії" увійшли кілька колишніх і щонайменше один чинний військовослужбовець Бундесверу.
- У складі угрупування також були екстрасенси, які перевіряли своїх потенційних "побратимів".