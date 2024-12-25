Хто може почати держпереворот у Білорусі: Латушко назвав конкретні прізвища

Самопроголошеному президенту Білорусі Алєксандру Лукашенку варто остерігатися, адже проти нього можуть повстати люди з близького оточення. Мовиться про генералів, які здатні почати держпереворот.

Вони проросійськи налаштовані та діють згідно з ворожими наративами. Серед них – Ніколай Карпенков, який свого часу давав прихисток главі ПВК "Вагнера" Євгенію Пригожину. Прізвища 2 інших генералів назвав 24 Каналу заступник керівника Об'єднаного перехідного кабінету Білорусі, керівник Народного антикризового управління Павло Латушко.

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Хто може почати держпереворот у Білорусі

У Білорусі у січні 2025 року мають відбутися так звані президентські вибори, на яких Алєксандр Лукашенко висунув свою кандидатуру. Водночас російські пропагандисти розганяють "вкид" про те, що нібито Польща, Україна та США готують "переворот" у Білорусі.

Хоча, на думку Латушка, саме проросійські генерали в оточенні Лукашенка потенційно можуть почати "державний переворот" :

Ніколай Карпенков – замісник міністра внутрішніх справ, керівник війська всередині Білорусі. Він приймав покійного ватажка вагнерівців Євгенія Пригожина влітку 2023 року, забезпечував йому табір в Могильовській області. Алєксандр Вольфович – державний секретар ради безпеки Білорусі, випускник генштабу збройних сил Росії, родився в Казані. Павєл Муравєйко – начальник білоруського генштабу, перший замісник міністра оборони Білорусі. Він погрожував пробити "вікно" в Балтійське море через накладені санкції на Мінськ.

Перелік можна розширити, на жаль. Це ті, хто можуть бути корумповані Росією та виходять з її наративів. Вони ходять поряд з Лукашенком, тому передусім створюють йому загрозу,

– підкреслив Павло Латушко.

На його думку, "вкид" про держпереворот може бути вигідний росіянам, щоб показати Лукашенку, мовляв, "ми тобі "нашийник" у вигляді ордена Андрія Первозваного повісили, ти перебуваєш під нашим контролем, тільки спробуй щось зробити не так, у нас є важелі впливу на тебе".