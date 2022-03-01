Держприкордонслужба заявляє про зниження пасажиропотоку на західному кордоні
Джерело:Держприкордонслужба
Держприкордонслужба проінформувала про ситуацію із чергами на західному кордоні України.
За її словами, потік громадян на кордоні України з країнами ЄС та Молдови дещо зменшився. Рівень завантаженості пунктів пропуску наразі також пішов на спад.
У порівнянні із станом черг за останні 12 годин (з 00:00 01 березня), відзначається, що кількість автомобілів, які очікують перетину кордону зменшилася приблизно з 15 тисяч до 6 500 автівок. Черги пішоходів – 50-180 осіб.
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Детально про усю інформацію щодо черг можна отримати на фейсбук-сторінці Західне регіональне управління Західний Кордон.
Де зараз найменш завантажені пункти пропуску:
- на кордоні з Польщею: "Ягодин", "Устилуг" і "Краківець";
- на кордоні зі Словаччиною: пішохідний "Малі Селменці";
- на кордоні з Угорщиною: в усіх пунктах пропуску від 10 до 50 авто;
- на кордоні з Румунією: "Солотвино";
- на кордоні з Молдовою: усі вільні.
Нагадаємо, усі пункти пропуску на західному кордоні працюють у цілодобовому режимі.
Прикордонники України, а також наші закордонні колеги докладають усіх можливих зусиль щодо пришвидшення оформлення осіб на виїзд з України. Дякуємо усім законослухняним співвітчизникам за розуміння та дотримання порядку на державному кордоні,
– йдеться у повідомленні Держприкордонслужби.
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