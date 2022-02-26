"єМогила", вже 3 500 підключень, – Федоров про те, як ЗСУ знищують загарбників
26 лютого 2022 , 18:28Читать новость на русском
Джерело:Михайло Федоров у телеграмі
Українські військові продовжують знищувати російських загарбників. З початку повномасштабного вторгнення втрати ворога склали 3 500 одиниць особового складу.
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров прокоментував ліквідацію окупантів. Повідомлення він залишив на своїй сторінці в соціальних мережах у суботу, 26 лютого.
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Українська державна програма для російських вбивць "єМогила". На цю мить вже 3 500 підключень!
– зазначив глава Мінцифри.
Наголошуємо, 3 500 вбитих росіян за менш як три доби – це колосальні втрати для країни-агресора.
Текст публікації Михайла Федорова:
Українська державна програма для російських вбивць єМогила. На цю мить вже 3500 підключень!