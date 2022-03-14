Держсекретар США Ентоні Блінкен відреагував на ракетний удар Росії за 20 кілометрів від НАТО
14 березня 2022 , 01:50Читать новость на русском
Джерело:твітер Ентоні Блінкена
Вранці 13 березня окупанти завдали ракетного удару по Міжнародному центру миротворчості та безпеки на Львівщині. Держсекретар США Ентоні Блінкен відреагував на обстріл у твітері.
Річ у тім, що ракета вдарила по Яворівському полігону, який розташований всього за 20 кілометрів від кордону з Польщею – країни-члена НАТО. Блінкен написав, що засуджує такі дії Росії.
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