Держсекретар США Ентоні Блінкен відреагував на ракетний удар Росії за 20 кілометрів від НАТО

14 березня 2022 , 01:50
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Джерело:

твітер Ентоні Блінкена

Вранці 13 березня окупанти завдали ракетного удару по Міжнародному центру миротворчості та безпеки на Львівщині. Держсекретар США Ентоні Блінкен відреагував на обстріл у твітері.

Річ у тім, що ракета вдарила по Яворівському полігону, який розташований всього за 20 кілометрів від кордону з Польщею – країни-члена НАТО. Блінкен написав, що засуджує такі дії Росії.

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Автор: Сергій Зятюк