Якщо дозволимо росії залякувати Україну – у світі буде "сезон відкритих дверей", – Блінкен

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що якщо росії й надалі дозволять залякувати Україну, то це буде "сезон відкритих дверей" для терору у всьому світі.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що якщо росії й надалі дозволятимуть безперешкодно вести війну проти України, то буде "сезон відкритих дверей" у всьому світі.

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Не можна дозволяти країнам вторгатися у чужі території

Головний дипломат США наголосив, що терор росіян проти України потрібно зупинити, оскільки це породить інші війни.

Якщо ми дозволимо великій країні залякувати меншу, просто вторгатися в неї й захоплювати її територію, тоді розпочнеться "сезон відкритих дверей" не тільки в Європі, а й у всьому світі,

– сказав Блінкен.

Блінкен додав, що США вважають важливим протистояти росії, оскільки її агресія проти України загрожує основним принципам міжнародної системи.

перемога путіна у війні може обернутися третьою світовою війною

Раніше Володимир Зеленський сказав, що якщо росії таки вдасться перемогти Україну, то інші диктатори розв'яжуть собі руки та розпочнуть інші війни – настане третя світова війна.

Президент України переконаний, що якщо росія переможе, то тоді світі настане хаос. І те, що робить зараз кремль – це лише початок.

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