У Держспецзв'язку прокоментували кібератаки на сайти уряду

У Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації відреагували на хакерські атаки, здійснені на сайти уряду України. Зокрема мовиться про МЗС, МОН, ДСНС.

На головній сторінці зловмисники розмістили повідомлення провокаційного характеру. До слова, контенту при цьому змінено не було, а витоку персональних даних не відбулося.

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З метою недопущення поширення атаки на інші ресурси та локалізації технічної проблеми тимчасово призупинено роботу низки інших урядових сайтів,

– зазначили у Держспецзв'язку.

Наразі правоохоронці збирають цифрові докази та займаються розслідуванням інциденту. Водночас більшу частину держсайтів уже відновлено, інші будуть доступні найближчим часом.

Окрім цього, у Держспецзв'язку додали, що мобільний застосунок "Дія" працює у штатному режимі.

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Хакерську атаку на низку урядових сайтів здійснили у ніч із 13 на 14 січня.