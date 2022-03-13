Держспецзв'язку запрошує скаржитися на російську "кіберармію": посилання на групу
13 березня 2022 , 23:05Читать новость на русском
Джерело:Держспецзв’язку
Після нищівних поразок на кіберфронті, "лежачих" сайтів міністерств та пропагандистських ЗМІ та "злитих" баз даних у Росії додумалися набирати "кіберармію". Ворожі "хакери" нібито не за війну, але з якогось переляку вважають росіян та українців одним народом.
Російські окупанти збираються втримувати те, що залишилося від їхнього кіберпростору. Для цього вони створили "кіберармію", яка б мала протистояти хакерам з України та групи Anonymous.
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Ламаємо плани "кіберармії" Росії
Для комунікації та налагодження дій ворожа "кіберармія" створила телеграм канал, доступний за посиланням. Держспецзв'язку запрошує усіх громадян України поскаржитися на нього.
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