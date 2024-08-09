ГУР десантувалося на Кінбурнську косу, знищено десятки окупантів та їхню техніку

Спецпризначенці Головного управління розвідки здійснили рейд на Кінбурнську косу. Десантники знищили десятки окупантів та їхню техніку.

Про результати спецоперації повідомили у ГУР МО. Зазначають, що у ході рейду ліквідовано близько 30 росіян та бойову техніку ворога.

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9 серпня 2024 року в результаті рейду на окуповану росіянами Кінбурнську косу було знищено шість одиниць броньованої техніки ворога та ліквідовано близько трьох десятків загарбників,

– повідомили у ГУР.

Які позиції ворога атаковано

Спецпризначенці атакували укріплення росіян на їхніх позиціях "Кінбурнська фортеця", "морський вокзал" та "пам'ятник Суворову". Біля останнього воїни встановили бойовий прапор Воєнної розвідки України.

Кінбурнська коса буде вільною, як і всі інші тимчасово окуповані території України,

– наголосили в ГУР МО.

Десантну операцію здійснили підрозділи "Химера", "Стугна", "Paragon", "Сибірський батальйон", "Терор" у складі спецпідрозділу Тимура ГУР МО України за підтримки Військово-морських Сил ЗСУ та у взаємодії з іншими складовими Сил безпеки й оборони держави.

Рейд на Кінбурнську косу: відео

. Кінбурнська коса розташована в північно-західній частині Кінбурнського півострова, її східна частина розташована в Скадовському районі Херсонської області, а західна – в Миколаївському районі Миколаївської області. З півночі її омиває Дніпровсько-Бузький лиман, а з півдня – Чорне море. Довжина Кінбурнської коси – майже 40 кілометрів, а ширина – до 10 кілометрів.



Кінбурнська коса / Скриншот Google maps

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Спецпризначенці потужно працюють на Півдні

До слова, бійці ГУР 6 серпня здійснили успішну спецоперацію на Тендрівській косі. Спецпризначенці висадились на косу й знищили декілька одиниць техніки росіян, а також їх фортифікації. Зокрема, під час операції вдалося знищити багатоцільовий бронетранспортер МТ-ЛБ, комплекс РЕБ і фортифікаційні укріплення окупантів.

Ворог також зазнав втрат й серед особового складу. Натомість спецпризначенці ГУР повернулися назад без втрат.

Зауважимо, що адміністративно коса належить до Скадовського району Херсонської області.

Імовірно, попереду ЗСУ готує чимало нових цікавих спецоперацій. Раніше голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко розповів, що українські розвідники, крім оголошених операцій, також виконали низку таємних завдань.