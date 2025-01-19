Десантні війська Росії наступають на Часів Яр: 24 ОМБр тримає оборону та знищує техніку

У Часовому Яру 24 ОМБр зупиняє штурм десантників Росії, знищуючи техніку ворога в районі стадіону "Авангард". Окупанти намагаються прорватися, але зазнають значних втрат.

Про це розповідає 24 канал з посиланням на DeepState. У районі Часового Яру тривають запеклі бої, де 24 окрема механізована бригада ЗСУ активно знищує техніку противника.

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24 ОМБр тримає оборону в районі стадіону "Авангард"

Окупанти, зокрема підрозділи повітряно-десантних військ РФ, продовжують штурмові дії, намагаючись пробитися у мікрорайони міста, зокрема Новопівнічний та Шевченко.

Королівська бригада разом з прикомандированими роблять все можливе, але ворог зосередив тут підрозділи повітряно-десантних військ, які відрізняються якісною підготовкою,

– йдеться у дописі.

Водночас ворог, попри свою технічну оснащеність, має серйозні труднощі. Оскільки у цих штурмових підрозділах зосереджена бойова техніка та десантники з підготовкою до шести місяців, ситуація є набагато складнішою порівняно з іншими напрямками, де на першій лінії фронту воюють контрактники з меншою підготовкою.