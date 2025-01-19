Десантні війська Росії наступають на Часів Яр: 24 ОМБр тримає оборону та знищує техніку
- 24 окрема механізована бригада ЗСУ ефективно обороняє Часів Яр, знищуючи російську техніку в районі стадіону "Авангард".
- Російські повітряно-десантні війська зазнають значних втрат, попри свою технічну оснащеність і підготовку.
У Часовому Яру 24 ОМБр зупиняє штурм десантників Росії, знищуючи техніку ворога в районі стадіону "Авангард". Окупанти намагаються прорватися, але зазнають значних втрат.
Про це розповідає 24 канал з посиланням на DeepState. У районі Часового Яру тривають запеклі бої, де 24 окрема механізована бригада ЗСУ активно знищує техніку противника.
Читайте також Бійці 79-ї бригади взяли в полон 7 окупантів: росіяни бідкаються, що не хотіли бути штурмовиками
24 ОМБр тримає оборону в районі стадіону "Авангард"
Окупанти, зокрема підрозділи повітряно-десантних військ РФ, продовжують штурмові дії, намагаючись пробитися у мікрорайони міста, зокрема Новопівнічний та Шевченко.
Королівська бригада разом з прикомандированими роблять все можливе, але ворог зосередив тут підрозділи повітряно-десантних військ, які відрізняються якісною підготовкою,
– йдеться у дописі.
Водночас ворог, попри свою технічну оснащеність, має серйозні труднощі. Оскільки у цих штурмових підрозділах зосереджена бойова техніка та десантники з підготовкою до шести місяців, ситуація є набагато складнішою порівняно з іншими напрямками, де на першій лінії фронту воюють контрактники з меншою підготовкою.