Загинули під час звільнення Херсонщини: двом львівським десантникам просять надати звання Героїв

Двом полеглим українським захисникам з Львівщини просять присвоїти звання Героїв. Українців закликають підписати відповідні петиції.

Звання хочуть надати бійцям 80-тої окремої десантно-штурмової бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ Василю Кісілю та Василю Кордюку. Підписати петиції можна на сайті Офісу Президента.

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Кордюк брав участь у звільненні Херсонщини

Василю Кордюку було 33 роки. Десантник брав участь у звільненні окупованих міст на Сході та Херсонщині.

Під час виконання чергового бойового завдання в бронеавтомобіль "Козак" влучив артилерійський снаряд окупантів. Боєць рятував поранених побратимів, він евакуював їх під масованим обстрілом мінометів та до останнього залишався на бойовій позиції.

Спочатку Кордюк вважався зниклим безвісти, але потім з'ясували, що він загинув 5 жовтня 2022 року у селі П'ятихатки Бериславського району Херсонській області.

У військового залишилася дружина та двоє маленьких дітей. До речі, син Василя, Дмитрик у листі до Миколая попросив, аби його тато отримав заслужене звання Героя.



Василь Кордюк із сім'єю / Фото з особистого архіву

Кісіль пішов добровольцем в перші дні вторгнення

Василь Кісіль із позивним "Тигр" 26 лютого добровільно вступив до лав ЗСУ. Він родом із села Раделичі Львівської області, однак після вторгнення ворога не зміг залишатись у безпечному місці та пішов на фронт.

Чоловік також брав активну участь у звільненні Херсонщини. Загинув 36-річний боєць того ж дня, що і його побратим Василь Кордюк – під час виконання бойового завдання у селі П’ятихатки Бериславського району Херсонській області.

У Василя залишились дружина, дочка, батьки, сестра. Захиснику пропонують присвоїти звання Героя України, а "Золоту Зірку" передати його донечці.



Василь Кісіль та його сім'я / Фото з особистого архіву