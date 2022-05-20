Десантники потужно вдарили по техніці окупантів: спалили багато танків й бронемашин
Українські захисники продовжують не лише мужньо тримати оборону України, а й завдавати шалених втрат російським окупантам. Цього разу із цим чудово впоралися десантники ЗСУ.
Окупантам довелося попрощатися з великою кількістю броньованої та автомобільної техніки завдяки старанням Десантно-штурмових та Сухопутних військ. Про це розповіли та опублікували відповідне відео у командуванні ДШВ – на це можна дивитися вічно.
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У ролику можна побачити, як артилеристи знищують розташування ворожої військової техніки. За даними командування, українським воїнам вдалося ліквідувати:
- 10 танків,
- 8 бойових броньованих машин,
- 4 одиниці інженерної техніки,
- близько 30 автомобілів.
Продовжуємо вести бойові дії та знищувати ворогів нашої України! Кожного з окупантів буде покарано!
– пообіцяли у Десантно-штурмових військах.
Українська артилерія знищила десятки одиниць техніки окупантів: дивіться відео