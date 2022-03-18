Десантники розбили підрозділ козачого полку Росії разом із заступником командира

Українські військові продовжують захищати Україну та знищувати російських окупантів, які виконуючи злочинні накази свого командування, прийшли з війною в Україну вбивати мирне населення.

В районі населеного пункту Кульбакине, що під Миколаєвом, українські воїни-десантники вщент розбили та знищили один із підрозділів 247-го гвардійського десантно-штурмового Кавказького козачого полку ПДВ ЗС Росії разом із заступником командира взводу.

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Про це повідомило командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України

Під час огляду особистих речей знищеного заступника командира взводу – командира бойової машини сержанта Маргаряна Едуарда Араіковіча, було виявлено іменний список особового складу 1 та 3 ПДВ, та 3 підрозділу 1 БТГр військової частини 54801, де вказані всі контакти близьких родичів та місця проживання 20-ти окупантів, які теж були ліквідовані.

Повідомляється, що деякі з них вже не вперше брали участь у подібних звірствах. Про це свідчать записи у їхніх військових документах.

Тепер цей шлак назавжди залишився лежати в степах нашої священної землі,

– йдеться у повідомленні.

Документи, що знайдені у підрозділу козачого полку Росії після розгрому / фото десантно-штурмових військ ЗСУ

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