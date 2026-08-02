Білорусь розгортає нову десантно-штурмову бригаду біля кордону з Україною

Білорусь почала формувати нову десантно-штурмову бригаду неподалік українського кордону. Підрозділ дислокуватиметься за 40 кілометрів від України.

Про це повідомив командувач сил спеціальних операцій збройних сил Білорусі Олександр Ільюкевич в ефірі телеканалу білоруського міністерства оборони "ВоєнТВ".

Що відомо про нову десантно-штурмову бригаду, яка буде поблизу кордону з Україною?

За словами Ільюкевича, формування нового з'єднання вже розпочалося. Наразі створено один батальйон, а до кінця року планують сформувати ще один. Також триває комплектування підрозділів бойового забезпечення, артилерії, протиповітряної оборони та розвідки.

Він зазначив, що вже сформовано низку військових частин і підрозділів, призначено офіцерський склад та укомплектовано особовий склад. Нова десантно-штурмова бригада базуватиметься поблизу Гомеля, що розташований приблизно за 40 кілометрів від білорусько-українського кордону.

Офіційних заяв щодо причин створення нового військового з'єднання або його можливих завдань білоруська сторона не оприлюднила.

Нагадаємо, у кінці червня 2026 року тоді ще головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Росія може спробувати розпочати наступ на Чернігівську область, і українські військові вже готуються до такого сценарію. За його словами, найімовірніше ворог атакуватиме з Брянської області Росії, хоча російський Генштаб також розглядав варіант наступу через територію Білорусі.

Крім того, президент України Володимир Зеленський повідомляв, що Служба зовнішньої розвідки зафіксувала підготовку Білорусі до можливого розширення агресії проти України під російським впливом. За даними СЗР, біля кордону добудовують дороги, склади боєприпасів і паливно-мастильних матеріалів на напрямках до Волині, Рівненщини, Житомирщини та Чернігівщини.

Україна вже посилює оборону на кордоні з Білоруссю, готуючись до можливих загроз. Прикордонники облаштовують так звану "кілзону" з протитанковими ровами, колючим дротом і бетонними "зубами дракона", щоб унеможливити прорив ворога. Також укріплюються оборонні позиції на островах Дніпра. В Державній прикордонній службі України запевняють, що ситуація на північному напрямку перебуває під повним контролем.