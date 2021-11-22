Десантно-штурмові війська провели навчання на Житомирщині: потужні фото та відео
Джерело:Міністерство оборони
На полігоні у Житомирській області 21 листопада пройшов фінальний етап тактичних навчань зі стрільбою та десантуванням підрозділів ДШВ ЗСУ. Після його завершення відбулося урочисте шикування особового складу та техніки.
Заступник командувача Десантно-штурмових військ Зброних сил України Олексій Шандар вручив бійцям іменну вогнепальну зброю, відомчі відзнаки та ціні подарунки.
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Бригадний генерал також привітав усіх військовослужбовців з Днем ДШВ ЗСУ. Після цього молоді строковики склали Клятву десантника та вдягнули марунові берети.
Навчання десантників на Житомирщині
На полігоні у Житомирській області відпрацювали масштабні практичні дії:
- підрозділів Десантно-штурмових військ;
- винищувальної та військово-транспортної авіації Повітряних Сил;
- армійської авіації Сухопутних військ Збройних Сил України.
Під час одного з етапів практичних дій відбулося десантування з літаків Іл-76 декількох одиниць бойових машин десанту БМД-2 та тактичного повітряного десанту.
Десантники провели навчання у Житомирській області / Фото Міноборони
Керівник навчання підполковник Олег Баляс пояснив що, за сценарієм, рейдовому загону було визначено завдання щодо знищення об'єкту противника. З цією метою:
- висадили тактичний повітряний десант,
- здійснили захоплення площадки приземлення,
- висунули підрозділ до визначеного рубежу з метою нанесення вогневого ураження по об'єкту противника.
Всі дії підтримувалися підрозділами авіації Повітряних сил, а також армійської авіації Сухопутних військ. За результатами навчання, всі заходи були виконані в повному обсязі, а також планово та своєчасно. Цьому передували заходи планування та підготовки до ведення бойових дій. Десантування бойової техніки, особового складу та вантажів було здійснено на визначену площадку приземлення,
– додав офіцер.
Окрім цього, у ході тактичного навчання відпрацювали доставку мінометних підрозділів вертольотами армійської авіації, евакуацію поранених та пошкодженої техніки з поля бою.
Десантники провели навчання на Житомирщині: дивіться відео