Для усамітнення: у Великій Британії побудували солом'яну хату – фото

Пара митців Хізер та Іван Морісони відкрили прихисток для усамітнення в заповіднику Кембриджшир. Будиночок зовні схожий на копицю соломи.

Однією з цілей такого проєкту є дослідити психічне здоров'я людей, пише Dezeen.

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Митців надихнула книга Nature Cure, де автор розповів, що прогулянки по сільській місцевості допомогли йому подолати депресію.



В цьому регіоні країни копиці соломи – звичне явище / фото: Dezeen

Скульптура пропонує простір для роздумів над тривожними думками, а також зосередитись на навколишніх пейзажах,

– розповів один з авторів ідеї Іван Моррісон.



Дерево та солома – два матеріали, які використали при будівництві / фото: Dezeen

Каркас для споруди зроблений з дерева, яке вирубали у власному лісі Моррісонів, що на півночі Уельсу. Деревина була оброблена у майстерні самих митців, а роботу з соломою зголосився провести місцевий майстер.

Споруда має два вузькі, проте високі входи.



Такий будиночок повинен позитивно впливати на психічне здоров'я людини / фото: Dezeen

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Прихисток зведений за підтримки мистецького осередку Wysing Arts Centre. Метою проєкту є принести сучасне мистецтво у несподівані місця.



Усамітнитись може кожен охочий / фото: Dezeen

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