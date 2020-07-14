Карамельний інтер'єр: чарівні фото готелю у середземноморському стилі
В готелі на французькому березі Азура дизайнер Стефані Лізе створив інтер'єр у середземноморському стилі, а центральними кольорами стали білий та карамельний. Окрім готельних номерів тут облаштують бар та літні тераси. Більше фото райського містечка – в матеріалі.
Власник готелю є уродженцем південної Франції, тому він хотів оформити готель саме в середземноморському стилі, повідомляє Dezeen.
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Готель Le Sud розташований в Хуан-ле-Пінс, місті на Лазурному березі, яке відоме своїми піщаними пляжами та набережними.
Пальмові гілки також є декором на стінах в готелі / Фото Dezeen
Саме навколишні пейзажі стали джерелом натхнення для дизайнера. Загалом в готелі є 29 номерів, бар та тераса готелю.
Підлога в готелі викладена зубчастою плиткою / Фото Dezeen
Ми переглянули стилістичні коди півдня: пісковик, теракота, картатий дизайн, ротанг, плетені меблі та інше – усі вони призначені на замовлення, здебільшого виготовленими місцевими майстрами,
– розповів дизайнер.
Декоративна шпаклівка – ще один признак стилю / Фото Dezeen
Брукована підлога, інкрустована зубчастими камінцями, поєднується з білосніжними стінами в барі готелю.
Плетені стільці розташовані зазвичай одного боку кімнати, а з іншого – смугасті стільці.
Тераса теж поєднує смугасті меблі та плетені крісла / Фото Dezeen
Усі м'які сидіння в спільних зонах готелю тут мають смугастий дизайн, в якому білі смужки чергуються з коричневим, майже карамельним кольором. В деяких випадках коричневий витісняється зеленим відтінком.
Дизайн номерів також просочений традиціями Півдня / Фото Dezeen
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Дизайн готельних номерів також є традиційним для цього регіону. В готелі поважають та шанують Пабло Пікассо, який частину свого життя провів якраз в містах півдня країни.
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