В готелі на французькому березі Азура дизайнер Стефані Лізе створив інтер'єр у середземноморському стилі, а центральними кольорами стали білий та карамельний. Окрім готельних номерів тут облаштують бар та літні тераси. Більше фото райського містечка – в матеріалі.

Власник готелю є уродженцем південної Франції, тому він хотів оформити готель саме в середземноморському стилі, повідомляє Dezeen.

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Готель Le Sud розташований в Хуан-ле-Пінс, місті на Лазурному березі, яке відоме своїми піщаними пляжами та набережними.



Пальмові гілки також є декором на стінах в готелі / Фото Dezeen

Саме навколишні пейзажі стали джерелом натхнення для дизайнера. Загалом в готелі є 29 номерів, бар та тераса готелю.



Підлога в готелі викладена зубчастою плиткою / Фото Dezeen

Ми переглянули стилістичні коди півдня: пісковик, теракота, картатий дизайн, ротанг, плетені меблі та інше – усі вони призначені на замовлення, здебільшого виготовленими місцевими майстрами,

– розповів дизайнер.



Декоративна шпаклівка – ще один признак стилю / Фото Dezeen

Брукована підлога, інкрустована зубчастими камінцями, поєднується з білосніжними стінами в барі готелю.

Плетені стільці розташовані зазвичай одного боку кімнати, а з іншого – смугасті стільці.



Тераса теж поєднує смугасті меблі та плетені крісла / Фото Dezeen

Усі м'які сидіння в спільних зонах готелю тут мають смугастий дизайн, в якому білі смужки чергуються з коричневим, майже карамельним кольором. В деяких випадках коричневий витісняється зеленим відтінком.



Дизайн номерів також просочений традиціями Півдня / Фото Dezeen

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Дизайн готельних номерів також є традиційним для цього регіону. В готелі поважають та шанують Пабло Пікассо, який частину свого життя провів якраз в містах півдня країни.