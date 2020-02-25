Кращі дилери з продажу електрокамінів Dimplex відвідали масштабний завод в Ірландії

Компанія Glen Dimplex нагородила поїздкою в Ірландію кращих дилерів з продажу електрокамінів Dimplex в Україні

Також їх запросила відвідати завод, який виробляє електрокаміни серії Opti-Myst і Opti-V.

Піcля відвідування заводу та ознайомлення з величезним асортиментом продукції, яку випускає Glen Dimplex, запрошених вразило те, наскільки трепетно ​​співробітники компанії відносяться до історії підприємства і як пишаються своєю роботою. Але це не дивно, адже Glen Dimplex належить до сімейного бізнесу, як і більшість компаній в Ірландії, і багатомільярдний бізнес став можливим завдяки головному принципу компанії – дбай про своїх співробітників і вони будуть піклуватися про тебе!

У холі заводу зроблений музей-виставка з продукцією, яку виготовлялась раніше і яку виготовляє зараз компанія. Кількість продукції величезна, оскільки корпорації Glen Dimplex, яка працює з 1973 року, належить багато брендів і заводів, які компанія купувала в перебігу декількох десятиліть. Наприклад, радіо Roberts, яким користувалися і до сих пір користуються члени королівської сім'ї Англії.

Величезний внесок в економіку Ірландії та Англії відзначений королевою Англії Єлизаветою ІІ, про що свідчить документ з її підписом, який виставлений в конференц-залі заводу.

Саме виробництво електрокамінів вражає своїми масштабами. Крім цеху складання, на території заводу розміщені цех проєктування і тестування продукції. Лише над розробкою нових технологій працює 60 інженерів, тому саме Dimplex є флагманом у виробництві електрокамінів.

Над тестуванням і контролем якості нової продукції працюють 57 фахівців. Продукцію Dimplex піддають тестуванню в нестандартних умовах, наприклад, перевіряють як буде спрацьовувати система безпеки при неправильному використанні обігрівача, накривши його щільною матерією (імітація ситуації, коли людина перекриває доступ повітря до електричного ТЕНу). На території цеху тестування стоять великі стенди з ультразвуковими парогенераторами, які працюють 23 години на добу впродовж практично 3 років, стенди з вентиляторами і системою підсвічування, тощо. Так компанія вибирає постачальників деталей для своєї продукції.

Інженери заводу презентували новинки, які найближчим часом повинні запустити у виробництво. На даному етапі інформація є засекречена і, на жаль, фото новинок продемонструвати не можемо.

До слова, існують й каміни у вигляді акваріума.

Після офіційної частини, представники заводу організували для української групи екскурсії на пивоварню Guinness і винокурню Jameson, де можна було ознайомитися з історією компаній і продегустувати одні з найпопулярніших алкогольних напоїв світу.

Кульмінацією триденного перебування в Ірландії стала можливість групи кращих дилерів побувати вдома у гостях у власника Glen Dimplex Ніла Нотона, сім'я якого вже десятки років володіє найбільшою в Ірландії корпорацією.

Ознайомитися з продукцією компанії Dimplex можна на фірмовому сайті Dimplex-kaminy.com.ua. Подивитися наживо і протестувати каміни можна в шоурумі Dimplex у Києві за адресою вул. Обсерваторна, 13/15 та вул. Анни Ахматової, 35. Також всіх запрошуємо відвідати стенд з продукцією Dimplex на виставці Kiff, яка буде відбуватись з 26.02.2020 по 29.20.2020 в МВЦ за адресою – Броварський просп. 15.