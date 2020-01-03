Крижаний готель запрошує на ночівлю – фото номерів із суцільного льоду

ICEHOTEL запрошує гостей пожити в кімнатах зроблених із суцільного льоду. 33 митці з 16 країн трудилися над створенням крижаного палацу. Загалом побудовано 15 кімнат, також є величезний зал для урочистостей та головний зал з колонами і люстрами. Вже навесні готель розтане.

Воду для льоду щорічно беруть з однієї з річок Швеції, яка розташована неподалік. Кожного року в квітні готель починає танути, а вода повертається до річки. Побачити крижане диво можна до 14 квітня. Сьогодні щороку готель відвідує близько мільйона туристів на рік.

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Крижані кімнати від ICEHOTEL



Кожен номер має різний дизайн / фото: Asaf Kliger



Також в готелі є лаундж-зони / фото: Asaf Kliger

Де розташований готель?На півночі Швеції, недалеко від міста Кіруна. Стала частина функціонує з 1990 року.



Деякі елементи декору – справжній витвір мистецтва / фото: Asaf Kliger



Окремі кімнати мають кольорову підсвітку / фото: Asaf Kliger

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Скульптура лева повністю виготовлена зі снігу / фото: Asaf Kliger

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