Крижаний готель запрошує на ночівлю – фото номерів із суцільного льоду
ICEHOTEL запрошує гостей пожити в кімнатах зроблених із суцільного льоду. 33 митці з 16 країн трудилися над створенням крижаного палацу. Загалом побудовано 15 кімнат, також є величезний зал для урочистостей та головний зал з колонами і люстрами. Вже навесні готель розтане.
Воду для льоду щорічно беруть з однієї з річок Швеції, яка розташована неподалік. Кожного року в квітні готель починає танути, а вода повертається до річки. Побачити крижане диво можна до 14 квітня. Сьогодні щороку готель відвідує близько мільйона туристів на рік.
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Крижані кімнати від ICEHOTEL
Кожен номер має різний дизайн / фото: Asaf Kliger
Також в готелі є лаундж-зони / фото: Asaf Kliger
Де розташований готель?На півночі Швеції, недалеко від міста Кіруна. Стала частина функціонує з 1990 року.
Деякі елементи декору – справжній витвір мистецтва / фото: Asaf Kliger
Окремі кімнати мають кольорову підсвітку / фото: Asaf Kliger
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Скульптура лева повністю виготовлена зі снігу / фото: Asaf Kliger
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