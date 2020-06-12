Компанія Royal представила найбільш очікувану лінійку настінних камінів 2020 року. Нові лінійні каміни Royal Fire – це втілення ідеального настінного варіанту електрокамінів, які можуть використовуватися в різних варіаціях.

Це навісне виконання, тому такі електрокаміни з легкістю навішуються на стіну, а також їх можна вбудувати в стіну, де видимою залишається тільки передня панель або ж встановити в ніші з дерева, гіпсокартону, мармуру та інших матеріалів.

Моделі Royal Fire мають найменшу рамку в світі щодо до екрану горіння, що вигідно відрізняє їх від будь-яких конкурентів, навіть дорогих моделей, які не можуть похвалитися настільки значною діагоналлю горіння, при початково вищій ціні. Крім цього, в даних камінах присутня ще одна унікальна функція. Мова йде про режим верхнього підсвічування, який створює найбільш повноцінний і яскравий ефект горіння серед існуючих на даний момент електрокамінів.

Величезна розмірна лінійка Royal Fire – 36, 40, 50, 60, 72, 95 дюймів – охоплює сегмент від 90 до 240 см шириною, що задовольнить потреби практично будь-якого дизайну і приміщення.

Набір функцій будь-якої з моделей вражає і, мабуть, складно уявити, щоб ще хотілося мати в електрокаміні у себе вдома. Це і різні кольори горіння верхнього і нижнього підсвічування, і звуковий ефект потріскування дров, і таймер.



Різні кольори горіння підсвічування

Ну і звичайно, що за камін без тепла? Ці каміни мають двоступеневий обігрів приміщення потужністю до 1500 Вт, яким можна керувати за допомогою пульта дистанційного керування або мобільного додатка зі смартфона і бачити встановлену температуру на LCD екрані каміна. Сенсорне управління, яке дає можливість не виводити кнопки на передню панель, робить їх невидимими. Підключення до мережі WiFi для можливості управління всіма функціями електрокаміна та навіть можливістю включення з будь-якої точки, де б ви не знаходилися.

Для використання даних електрокамінів в якомога більшій кількості інтер'єрів, в комплекті поставляються три види наповнень екрану горіння – це дрова, кристали і каміння, які ви можете використовувати як окремо, так і всі відразу.



Моделі Royal Fire чудово вписуються в найрізноманітніші інтер'єри

Важливим фактором у придбанні побутової техніки, звичайно ж, є його економічність і довголіття. Каміни фірми Royal Fire мають найнижчий показник споживання електроенергії, всього від 30W. А те, що цей бренд – американський і успішно реалізується на території США і Канади вже багато років і має рейтинг довіри 4.9 з 5, говорить про те, що проблеми з якістю для вас будуть не актуальні.

Рейтинг довіри 4.9 з 5

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