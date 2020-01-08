Архитекторы будут бесплатно проектировать дома для жертв пожаров в Австралии

Более 100 архитектурных студий из Австралии создали организацию Architects Assist. Их цель помочь проектировать дома для людей, пострадавших от пожаров в Австралии.

Такую идею предложил основатель австралийской студии Atelier Jiri Lev Ирри Лев, пишет Dezzen.

К слову: Ученые заявили уже о миллиарде погибших от огня животных в Австралии

По мнению Льва, чтобы решить проблемы людей, которые остались без крыши над головой, нужно действовать вместе.



Сотни семей остались без крыши над головой / фото: Elle

Есть много щедрых людей в архитектуре, которые всегда готовы помочь. Однако ресурсы отдельных фирм, естественно, несколько ограничены, как в приобретении, так и в предоставлении профессиональных работ,

– рассказал Ирри Лев.



Огонь не отступает уже не первый месяц / фото: Elle

Архитекторы планируют предоставлять свои услуги "pro bono", то есть на безвозмездной основе.



Многие международные организации и знаменитости предложили свою помощь / фото: Elle

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Что известно о пожарах в Австралии?Сокрушительные лесные пожары в Австралии бушуют уже почти три месяца. Огонь унес жизни 25 человек, еще десятки считаются пропавшими без вести.



В пожарах погибло до миллиарда животных. Огонь разрушил сотни домов и даже целые города, выгорели миллионы гектаров земли.

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