Фасадное освещение: важные аспекты и практические советы

Сегодня освещение фасада уже не дополнительный атрибут внешнего вида дома, это его настоящая визитная карточка. Если днем дополнительное освещение не слишком важно, то ночью на первый план выйдет именно уровень фасадного освещения.

Выбор освещения зависит от многих факторов. Сначала нужно понять какие функции должны выполнять фасадные огни. Также придется подстраиваться под конструкцию фасада.

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Фасадное освещение решает две основные задачи: функциональную и декоративную.

функциональная задача: делать фасад ярким и обеспечивать видимость на подходах к дому;

декоративная задача: дополняет элементы фасада и позволяет органично вписать дом в свой участок или городское окружение.

Три основных аспекта, которые надо учесть перед выбором типа освещения:

энергоэффективность (позволит меньше платить за электроэнергию);

безопасность (нарушение техники безопасности может привести к трагическим последствиям);

комфорт (слишком большое количество огней не пойдет на пользу).

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Типы освещения:

Фоновое. Как правило, используется в освещении центральной части фасада большими фонарями. Крылья здания остаются затемненными, но не полностью темными. Хороший вариант для всех типов зданий.



Пример фонового освещения фасада / фото БлогМехБуд

Акцентное. Здесь используются точечные или направленные светильники для конкретных элементов фасада. Обычно таким способом подсвечивают: колонны, ротонды, окна или консоли. Часто используется на фасадах исторических зданий.



Так выглядит "точечное" освещения фасада / фото tgorlovka

Контурное. Выполняется с помощью гирлянд или светодиодных лент. Размещаются по краям фасада, образуя "каркас". Хорошим решением будет встроить светодиодные ленты в элементы фасада. Таким образом они будут гармонично смотреться на частных домах.



Как один из вариантов контурного освещения / фото 27. ua

Художественное. Это комбинация из всех вариантов освещения. Часто сопровождается миганием и изменением цвета. Хорошо подходит для больших коммерческих зданий.



Художественное освещение используют крупные торговые центры / фото livegournal

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